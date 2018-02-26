ФСБ: организатор "кокаинового канала" из Аргентины скрывается в ФРГ

В международный розыск по линии Интерпола объявлен организатор поставок кокаина из Аргентины в Россию и другие европейские страны. Он скрывается сейчас в Германии.

Из незаконного оборота было изъято более 362 килограммов кокаина, сообщает Центр общественных связей ФСБ. Спецоперация по пресечению наркопоставок из Аргентины была проведена в декабре 2017 года. Тогда с поличным в Москве были задержаны трое граждан России, получивших груз наркотиков. Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов останутся под арестом до апреля. На втором этапе международной операции правоохранители задержали двух аргентинцев, причастных к организации наркоканала.