Охотник за временем: Александру Проханову исполнилось 80

Поздравления с юбилеем принимает Александр Проханов: писателю и публицисту исполнилось 80. Он довольно долго себя искал: закончил авиационный институт, успел поработать инженером, лесником и даже гидом, но увлечение литературой привело его в журналистику.

В качестве корреспондента он стал свидетелем множества военных конфликтов, что сказалось на его творчестве: друзья даже начали называть его "певцом боевых колесниц". Кроме того, Проханов принимал активное участие в политической жизни нашей страны.

"Я всегда работал с наслаждением, быстро, мне Бог дал быстрое письмо, быструю реакцию. И я очень много работал и много работаю, потому что мне хочется успеть. Я нахожусь в состоянии погони. Мое мироощущение писателя — это погоня. Вот я гонялся за бабочками — я же не за бабочками гонялся, я гонялся за историей, я гонялся за судьбой, я — охотник за временем", — рассказал сам юбиляр.