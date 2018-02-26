Российская армия стала учиться чаще. Полигоны загружены почти полностью, заявил Шойгу

В 2017 году интенсивность подготовки российских военнослужащих выросла на 15%, а армейские учебные объекты загружены на 98%, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства. Кроме того, только за прошлый год на 77 полигонах установили современное оборудование. А если брать период за 5 последних лет, то военные построили и модернизировали более 11 тысяч учебных объектов.

Коснулся Шойгу и перевооружения войск радиоэлектронной борьбы. Опять же за прошедшие 5 лет подразделения РЭБ получили свыше 600 новых и модернизированных комплексов. На сегодняшний день доля современной техники в этих войсках достигла 67%. В планах поднять этот уровень до 70% к 2021 году.

Министр добавил, что для российской армии сконструированы 19 абсолютно новых комплексов РЭБ, как для наземных сил, так и для авиации. Их дальность выросла в 3,5 раза по сравнению с системами предыдущего поколения.