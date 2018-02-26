Кадыров запостил в Telegram селфи с Медведевым

Дмитрий Медведев и Рамзан Кадыров сделали совместное селфи. Глава Чечни опубликовал его в своем Telegram.

"Я держал телефон, а Дмитрий Анатольевич нажал на кнопку, — пояснил Рамзан Кадыров. — Селфи из Грозного. Председатель правительства заявил о поддержке при решении стоящих задач перед республикой и похвалил темпы развития Чечни".

Как напоминает РИА Новости, ранее глава правительства России прибыл в Грозный, где вместе с Рамзаном Кадыровым посетил тепличный комплекс "ЮгАгроХолдинг".