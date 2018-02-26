Дезертир явился с повинной спустя четверть века

Военные следователи через родственников уговорили явиться с повинной солдата, который сбежал со службы и прятался от наказания 25 лет.

Как передает "Интерфакс", об этом рассказали в пресс-службе Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ.

Речь идет о бывшем военнослужащем российской армии младшем сержанте Сергее Трофимове, который скрывался от правоохранительных органов с 1992 года. После разъяснительной беседы с его близкими, он добровольно сдался стражам порядка.

Уголовная статья № 328 (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы) предусматривает наказание в виде лишения свободы на два года или штрафа до 200 тысяч рублей.