В России начались предвыборные дебаты кандидатов в президенты

До 18 марта — дня голосования на президентских выборах в России — осталось меньше трех недель. И сегодня кампания вступила в новый и, наверное, самый зрелищный этап. Кандидаты в президенты приступают к дебатам на радио и телевидении. А часть россиян уже с этого дня начинает голосовать досрочно.

Прямым эфиром на "Радио России" открылся сегодня трехнедельный марафон предвыборных дебатов. Следом начнутся и телевизионные дискуссии кандидатов. На телеканале "Россия" кандидаты встретятся в среду, в 23.15, модератор — Владимир Соловьев.

Кандидаты Грудинин, Собчак и Титов прислали на радиодебаты своих доверенных лиц, спорили они с Владимиром Жириновским — о внешней политике.

"Внешняя политика наша должна быть повёрнута на юг. Сегодня это делается. Ибо там, на юге — очаг уже начавшейся практически Третьей мировой войны. Мы туда вовремя пришли. Поэтому внешняя политика должна быть направлена на то чтобы поддерживать отношения с возможными союзниками нашими. В том месте, где очаг мировой войны. Очаг — только Ближний Восток", — заявил Жириновский.

То, что на первые радиодебаты пришел только один кандидат, сегодня стало поводом для разбирательства в Центризбиркоме РФ.

"Странно, мы столько жалоб рассматривали, когда ряд кандидатов причитал, что мало им времени дают, а тут вот, пожалуйста, времени более, чем достаточно, пользуйтесь, используйте максимально, покажите себя, покажите свои программы... странно, конечно", — удивлялась глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Максим Сурайкин в Карачаево-Черкессии сегодня показал себя в национальных одеждах. Отведал айран, а потом пообщался со сторонниками. Которые пожаловались ему на сложности в проведении агитационной кампании. Кандидат сразу направился в полицию.

"Ко мне обращались по поводу нарушений со стороны сотрудников МВД. Хотелось бы узнать, в курсе ли вы и что предпринимается, чтобы этого не было – Давайте, мы не будем решать вопросы на проходной. – Пожалуйста, да".

После разговора в закрытом режиме Сурайкин заявил, что МВД Карачаево-Черкесии пообещало провести проверку.

Шашка, бурка, шапка-кубанка. В Краснодаре на встрече со сторонниками кандидату от КПРФ Павлу Грудинину вручили подарки и списков вопросов.

"Здравоохранение и образование — как возродить? Очень просто! Во-первых, надо сделать бесплатным, а для этого увеличить ассигнования из бюджета на образование и здравоохранение. У нас в программе записано, что не менее 7% от бюджета должно быть направлено на эти цели. Научить наших врачей, купить новое оборудование и прекратить закрывать школы и больницы, особенно в селе", — поведал собравшимся Грудинин.

Немало вопросов было и во время утренней встречи — в НИИ садоводства и виноградарства. Грудинин рассказал, что недавно избран президентом Союза ягодоводов и уверен, что аграрная наука в стране недофинансирована. В ходе разговора кандидата просят прокомментировать публикации о нем в СМИ.

"Вы же меня сегодня видите, слышите. Я вам могу честно сказать — никаких миллиардов, никаких зарубежных счетов у меня нет. Я стою тут перед вами, приезжайте в мой совхоз, посмотрите, как это все в натуре происходило. Они не могут стереть это все. Вот эти обманутые пайщики — они на самом деле акционеры, у них все нормально, поэтому давайте забудем об этом и будем думать о другом", — заявил кандидат от КПРФ.

"По акциям я никогда ничего не получала, ни одной копейки и поэтому я считаю много кое-чего было проведено неправильно", — говорит Ольга Маркина, бывшая сотрудница совхоза имени Ленина.

Акционеры совхоза имени Ленина сегодня ищут — как они говорят — справедливости, в арбитражном суде Московской области.

"Земли принадлежали совхозу имени Ленина и были отчуждены путем внесения в уставной капитал, по нашему мнению, это было сделано с нарушениями закона", — рассказал Владимир Бояринов, представитель истца.

А в Центризбиркоме получили ответ от налоговой службы — о зарубежных счетах Грудинина и того, какую информацию он по их поводу предоставлял.

"В представленном Грудининым документе от 8 января 2018 года, приложенном к запросу Центральной избирательной комиссии РФ от 12 февраля 2018 года, отсутствует информация по наличию указанных счетов по состоянию на 28 декабря 2017 года. Таким образом, представленная Грудининым Павлом Николаевичем информация является недостоверной. И еще позволю себе цитату, которая ставит точки над i и позволит завершить споры и дискуссии по этому вопросу. Что пишет налоговая инспекция? "Подтверждением факта закрытия счета является документ — справка банка. Указанные документы Грудининым Павлом Николаевичем представлены не были, в связи с чем, информация о факте и дате закрытия Грудининым Павлом Николаевичем указанных счетов не может считаться достоверной", — проинформировал общественность Николай Булаев, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ.

Вертолеты сразу в нескольких регионах России начали развозить избирательные бюллетени по труднодоступным районам — в России стартовало досрочное голосование на выборах президента.

Проходит оно на полярных станциях, в отдаленных воинских частях, на морских судах. Таким образом, по приблизительным оценкам, в 35 регионах страны проголосуют 120 тысяч избирателей — военные, вахтовики, работники маяков, оленеводы.

В Ямало-Ненецком автономном округе сейчас — 50°, но такие морозы тут привычное дело. За один день в одном из районов Ямала проголосовали 700 нефтяников и оленеводов.

А за тысячи километров, в далекой Москве Верховный суд сегодня рассматривал апелляционную жалобу кандидата Собчак на регистрацию кандидатом Путина.

"Очень важно еще раз напомнить о незаконности того, что власть находится в одних руках уже более 18 лет. Как вы знаете, суть моей президентской кампании состоит в том, что я выступаю против несменяемости власти", — заявила Ксения Собчак.

Верховный суд в своем решении подтвердил законность регистрации Путина кандидатом на пост президента, Собчак в ее жалобе снова отказано.

Григория Явлинского на фабрике "Софья" в Перми встретили тортом с символикой "Яблока". Рецепт от Явлинского в разговоре с кондитерами — о том, как, на его взгляд, повышать пенсии.

"Газпром", "Роснефть" и другие государственные гиганты — вот пусть они часть своей прибыли, половину прибыли платят в пенсионный фонд. Чтобы прямо оттуда шло пенсионерам, потому что пенсионеры это те, кто создал всю страну", — рассказал Явлинский.

Борис Титов в Хабаровске осматривал индустриальный парк – первый на Дальнем Востоке. Попробовал огурец. Осмотрел тепличное хозяйство, где одних только томатов 40 сортов. Состоялся и большой разговор с дальневосточными предпринимателями.

"Ну это ответ на главный вопрос "а что Титов?", я думаю, все слышали этот вопрос. Титов — это мы, предпринимательские сообщества, которые проработали и предлагают стратегии роста. Нас много обвиняют, что мы хотим что-то для себя в этой стратегии. На самом деле эта стратегия совпадает с интересами страны, с интересами людей", — пояснил Титов.

В интересах страны, по его мнению, и возвращение бизнесменов, по разным причинам уехавшим за рубеж.

Накануне он встретился с Андреем Каковкиным, который первым из так называемого "лондонского списка" Титова приехал обратно в Россию. При въезде в страну Каковкина сначала задержали — он обвиняется в присвоении 10 миллионах кредитных рублей. Но затем, благодаря предпринятым Титовым усилиям, его удалось освободить, и до решения суда он будет находиться дома.

Ну, а одной из основ своей кампании Сергей Бабурин сегодня назвал молодежь — в его штабе создано молодежное подразделение.

"Мы должны как раз всячески подчеркнуть, что молодые люди в своём абсолютном большинстве выступают за то, чтобы быть на родине. Работать на родине. И чтобы родина была благополучна. Чтобы она была счастлива!"

По всей стране набирает обороты акция "Дарю тепло". Волонтеры шьют теплые вещи, которые передадут в детские дома и дома престарелых.

Подать заявление о голосовании по месту пребывания теперь можно и в любой участковой избирательной комиссии. Причем в Центризбиркоме подчеркивают слово — " в любой". Ранее сделать это можно было в МФЦ, на сайте гослуг или в территориальном избиркоме. И теперь вот — в участковых комиссиях.

Процесс подачи заявления, как говорят в ЦИКе, в среднем занимает не более 5 минут. Когда система "ГАС "Выборы" обработает его, человека исключат из списка избирателей по месту регистрации и включат в список на выбранном им участке.

"Большая часть тех, кто помоложе меня, думают совсем о другом. И, наверное, это свойство молодежи. Но до сих пор не понимают, что если ты не выбираешь, то выберет кто-то другой", — объясняет певец Олег Газманов, доверенное лицо Владимира Путина.