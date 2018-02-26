Развитие Северного Кавказа: Медведев пообещал приехать в Чечню на курорт

Развитие Северного Кавказа: Медведев пообещал приехать в Чечню на курортЧитайте нас в Telegram
Безработица в Северо-Кавказском федеральном округе снизилась почти втрое. В регионе трудоустроено почти 400 тысяч человек. Об этом заявил Дмитрий Медведев. Он — в Грозном, где прошло заседание правительственной комиссии. На повестке — создание рабочих мест, внедрение инноваций и привлечение туристов.
Помидоры в теплицах пока еще зеленые, но агрономы прогнозируют небывалый для Чеченской республики урожай — до восьмидесяти килограммов с квадратного метра.
- Раньше в феврале не было помидоров ни в Москве. ни тут, — говорит о помидорах Медведев.
Современный подход и новые технологии, а обслуживают все это — выпускники местных сельскохозяйственных вузов. Важно, что специалисты оказались востребованными у себя на родине — удачный пример трудоустройства для всего Северного Кавказа.
Проблема занятости населения — одна из самых важных в регионе. Долгое время считалось, что решить ее невозможно. Но опыт последних лет показал: под натиском комплексных государственных мер даже традиционная кавказская безработица постепенно сдается.
Вопросов, конечно, по-прежнему хватает, но общая тенденция благоприятная, отметил сегодня Дмитрий Медведев.
"Зарегистрированная безработица, в среднем, снизилась практически втрое. Я имею в виду цифры по округу — с почти полумиллиона человек до ста тридцати пяти тысяч. Но это зарегистрированная безработица. Реальные цифры, конечно, были гораздо больше. Значит, по методике Международной организации труда результаты поскромнее, но они тоже весьма позитивны", — оценивает премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Главы республик Северо-Кавказского округа отчитываются перед премьер-министром. Выясняется, что практически везде заметны положительные сдвиги.
"Ситуация на рынке труда Чеченской республики за последние годы имеют устойчивую положительную динамику. 10 лет назад безработица у нас составляла 76%. За прошедшие годы мы снизили ее до 9%", — отмечает глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Сегодня можем готовить специалистов во все регионы страны. И энергетический колледж, и по линии нефтегазовой сферы, по линии строительной, туристической отрасли. Поэтому мы готовы это все давать", — отмечает глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.
"Ввести единую по России систему, которая будет заранее запрашивать кандидата на рабочие места, а мы будем готовить их уже и не только у себя в республике, но и как бы сказать, на экспорт. Не только вахтовым методом, но и, как говорится, возможны другие варианты", — вносит свои предложения и.о. главы Дагестана Владимир Васильев.
Для региона, и это признают в правительстве, характерна так называемая неформальная занятость. В некоторых сферах, прежде всего речь о сельском хозяйстве, торговле и туризме, многие работники по-прежнему официально не трудоустроены.
"В этом есть проблема, потому что права неофициальных работников законом не защищены. В результате в экономике образуется серая зона. Сами работники при этом не получают никаких трудовых прав. Их пенсионные права никак не учитываются. Поэтому вывод этих трудовых отношений из тени является тоже весьма важной государственной задачей. Здесь требуется стимулы для того, чтобы легализовать такую занятость", — отметил Дмитрий Медведев.
Помогают крупномасштабные проекты с участием государства — это всегда новые рабочие места. Один из них — горнолыжный курорт, открывшийся недавно в Чеченской республике — премьер-министр обсудил сегодня с Рамзаном Кадыровым.
"Я один день проверил: около шестисот человек было отдыхающих, которые катаются на лыжах", — признался Медведеву Рамзан Кадыров.
"Ну, это только начало", — приободрил его премьер.
"Да, это начало. Шестьсот человек", — подтвердил глава Чечни.
"Неплохо", — оценил глава российского правительства.
"Из них 30-40 процентов были приезжие, не наши граждане. Для нас, для республики послевоенной — это первый курорт", — отметил значение курорта Кадыров.
"Это большое событие на самом деле", — согласился с ним Медведев.
Кроме того, на местах предлагается сделать упор на обучение специальностям, которые реально требуются региону. Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассчитывает в ходе следующего визита в Чечню ознакомиться с работой нового горнолыжного курорта республики.
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