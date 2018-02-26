Помощники и родня Джуны продолжают делить наследство

Новая серия битвы экстрасенсов в Пресненском суде: там рассматривают очередной спор за наследство знаменитой Джуны. Помощники целительницы делят ее личные вещи, а из особняка на Арбате, где располагалась Академия альтернативных наук и жила сама Джуна, уже вывезли все имущество.

Сидя в этом кресле, знаменитая Джуна Давиташвили провозгласила себя царицей: третий год кресло пустует, заброшенное где-то в кладовке, а еще более 700 картин. Все имущество хранится в Академии альтернативных наук, в старом особняке на Арбате. Как уверяют последователи, полотна обладают исцеляющей силой.

В баулах затерялась и одна из легендарных корон Джуны. "Она весит 500-600 граммов, она чисто железная, просто с позолотой, — рассказывает президент Академии альтернативных наук "Джуна" Саргон Бит-Алекс. — А господин Садальский кричит, что корона золотая и весит 25 килограммов".

А еще после Джуны осталась мебель, предметы личного гардероба. И если вопрос с четырехэтажным зданием в самом центре Москвы решен, то за все остальное имущество идет нешуточная борьба между многочисленными наследниками. Накануне бывший директор академии Валерий Камшилов забил тревогу — неизвестные люди вывозят из особняка вещи.

Сейчас все вещи Джуны в распоряжении нынешнего директора Международной академии альтернативных наук Саргона Бит-Алекса. Он успокаивает — ничего не пропало. Просто все пересчитывают и переписывают перед судом.

Дело в том, что объявилась еще одна наследница Джуны. И она требует от организации имущество целительницы. Племянницу Джуны зовут Алла Балул. Это все, что о ней известно. На суде ее представлял адвокат, который от съемок категорически отказался. Племянница Джуны просит отдать ей не только картины знаменитой тети, но и компьютеры и принтеры. Академия без решения суда ничего отдавать не собирается. И в родственных связях Аллы Балул с Джуной Давиташвили сомневается.

Академия просит новую родственницу доказать, что имущество, на которое она претендует, принадлежало именно Джуне. Дело в том, что среди груды личных вещей целительницы могли затеряться и чужие. У организации — более 20 адептов. И они, и Джуна хранили вещи в одном и том же помещении, а в скором времени в спор за наследство могут вступить еще несколько наследников. Перспективы скорейшего разрешения этих путанных связей и взаимных претензий все более туманны.