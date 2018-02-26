Сок на соседку по креслу и удар в лицо полицейскому: авиадебоширы напомнили о себе

Сразу два международных авиарейса едва не сорваны дебоширами. Один конфликт разгорелся между пассажирками, которые не поделили пространство между креслами. Второй был спровоцирован пьяным пассажиром. Пьяным настолько, что посадка и полиция возле трапа только усугубили его печаль.

Рейс Москва — Бейрут не заладился еще до того, как самолет пошел на взлет. Две пассажирки повздорили, кому принадлежит пространство, куда откидывается спинка кресла. У одной из них пролилась вода. Другая стала в ответ обливать оппонентку соком. Сложность ситуации в том, что обливающиеся размещены друг за другом: прицелиться трудно, а одна из них, как следовало из ее криков, и вовсе супруга депутата.

"Вестям" удалось разыскать очевидцев этой битвы в ливанском воздушном пространстве. "Потом начали разносить стюардессы еду и питье, и тут началось ни с того ни с сего: женщина начала вопить, взяла стакан сока, вылила на другую пассажирку, — рассказывает пассажир рейса Москва – Бейрут Николай Николаев. — Все это было красочно весьма".

В итоге конфликтующие стороны как в детском саду рассадили по разным концам салона. Успокоились все только после того, как о последствиях предупредили под роспись. Есть, оказывается, и такая опция. "В случае возникновения нештатной ситуации конфликта на борту бортпроводники выносят устное предупреждение, после устного предупреждения, если пассажир не успокаивается, идет письменное предупреждение, — поясняет официальный представитель авиакомпании "Аэрофлот" Максим Фетисов. — После письменного предупреждения, если пассажир не успокоился, может быть принято решение о прекращении полета и посадки на запасной аэродром".

То ли дело соотечественник, летевший из Женевы. Он был настолько пьян и вел себя настолько разнузданно в течение полета, что встречали в аэропорту его уже транспортные полицейские. Гражданин не растерялся и ударил в лицо ближайшего из встречающих. "В ходе разбирательства и опроса пассажир вел себя агрессивно и нанес удар в область лица сотруднику транспортной полиции", — подтверждает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Медэкспертиза подтвердила очевидное: пассажир пьян настолько сильно, что нуждается, возможно, в медицинской помощи, но после составления протокола. Так называемые "черные списки" пассажиров, которыми авиакомпании так давно и безуспешно пытаются унять дебоширов, как сообщили в "Аэрофлоте", официально вводят уже этим летом.