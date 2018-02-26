Глава дирекции общего образования ВШЭ найден повешенным в рабочем кабинете

В рабочем кабинете в здании на Мясницкой улице в Москве обнаружено тело 51-летнего главы дирекции общего образования Высшей школы экономики Сергея Калашникова. Тело Калашникова нашли его коллеги. На месте происшествия работают следователи.

По предварительным данным, отрабатывается версия самоубийства преподавателя Высшей школы экономики, сообщает РИА Новости. В 2015 и 2016 годах Сергей Калашников признавался лучшим преподавателем.

Первое образование радиоинженера Калашников получил в Таганрогском радиотехническом институте. Стажировался в Малайзии. Магистратуру окончил в Манчестерском университете. Кроме того, проходил подготовку по специализации организации и проведения online-курсов. В Высшей школе экономике Калашников занимался развитием методической базы, а также взаимодействию ВШЭ с другими общеобразовательными организациями.