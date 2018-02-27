В Папуа - Новой Гвинее произошло землетрясение, погибли более 30 человек

В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,5. Погиб 31 человек, еще около 300 пострадали. Многие здания разрушены, передает ТАСС.

Жители провинций Хела и Саузерн-Хайлендс остались без электричества. Кроме того, взлетно-посадочная полоса аэропорта Коло (провинция Хела) повреждена, нарушено авиасообщение.

Последствия землетрясения устраняют в том числе и силами армии.

Очаг землетрясения находился на глубине 9 километров, а эпицентр располагался в 104 километрах от города Менди.