Неймар почти наверняка пропустит ответный матч Лиги чемпионов с "Реалом"

Бразильский нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар из-за травмы рискует пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом", который состоится 6 марта в Париже.

25 февраля форвард получил травму в домашнем матче 27-го тура чемпионата Франции против "Марселя" (3:0). Врачи диагностировали у Неймара растяжение связок голеностопного сустава и трещина пятой плюсневой кости, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "ПСЖ". Ранее испанские СМИ отмечали, на восстановление после подобной травмы обычно требуется около месяца.