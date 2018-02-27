Овечкин забросил и побил новый рекорд, но "Вашингтон" проиграл

В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. "Вашингтон Кэпиталз" на чужом льду уступил "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 1:5.

Единственную шайбу у гостей забросил Александр Овечкин (7-я минута), который вышел на первое место в истории "Вашингтона" по количеству проведенных матчей. Встреча с "Коламбусом" стала для него 984-й за "столичных". Он обошел по этому показателю защитника Калле Юханссона (983).

У "Коламбуса" отличились Артемий Панарин (6-я), Сонни Милано (8-я), Марк Летестю (15-я), Сет Джонс (19-я) и Кэм Аткинсон (58-я). Кроме того, Панарин также отметился результативной передачей. Вратарь "Блю Джекетс" Сергей Бобровский отразил 25 из 26 бросков.