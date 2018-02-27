Жители Бразилии полюбовались красочным солнечным гало

В небе над бразильским штатом Санта-Катарина можно было наблюдать красивое природное явление – солнечное гало. Это светящееся кольцо вокруг солнца, напоминающее радугу. Жители штата выложили в Сеть красочные фотографии и видео оптического феномена.

Гало образуется из-за преломления света в ледяных кристаллах, находящихся в перистых облаках. Иногда гало бывают ослепительно яркими, поэтому ученые советуют использовать темные очки для наблюдений за этим явлением.