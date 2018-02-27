В Мексике спасатели 10 часов вытаскивали ребенка из колодца

Упавшего в пересохший колодец малыша 10 часов вытаскивали спасатели и пожарные. ЧП произошло в Мексике, штат Гуанахуато, передает телеканал "Телевиса".

Rescatistas hicieron este hoyo paralelo al pozo donde cayó Abraham de casí 2 años de edad. La altura es de aproximadamente 8 metros. Comunidad Buenos Aires Pénjamo#Gto. pic.twitter.com/pv6bHKidBv — Abner Berruecos (@abner_berruecos) 26 февраля 2018 г.

Из колодца глубиной восемь метров ребенка доставали с помощью тяжелой техники – ко дну пришлось пробивать горизонтальный ход. Все это время на месте происшествия находились медики. В колодец спустили специальный зонд, с его помощью ребенок получал воду.

Justo el momento del rescate del pequeño Abraham. Sin duda estremecedor. pic.twitter.com/YeKb0kEDBB — Abner Berruecos (@abner_berruecos) 26 февраля 2018 г.

Спасательная операция завершилась благополучно. Мальчика, которому всего 1 год и 10 месяцев, отвезли в больницу, где врачи осмотрели его и оказали необходимую помощь.