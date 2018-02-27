Украинский министр упал в обморок во время выступления

27 февраля 201807:32
Украинский министр упал в обморок во время выступленияЧитайте нас в Telegram
Министр информационной политики Украины Юрий Стець упал в обморок во время выступления на форуме в Киеве.
Чиновник заговорил о русско-украинских отношениях. Вдруг он начал задыхаться и затем вынужден был покинуть трибуну, передает телеканал "Россия 24". Ведущая извинилась перед собравшимися за неловкую ситуацию.
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