Украинский министр упал в обморок во время выступления

Министр информационной политики Украины Юрий Стець упал в обморок во время выступления на форуме в Киеве.

Чиновник заговорил о русско-украинских отношениях. Вдруг он начал задыхаться и затем вынужден был покинуть трибуну, передает телеканал "Россия 24". Ведущая извинилась перед собравшимися за неловкую ситуацию.