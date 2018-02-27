НХЛ. Семен Варламов отразил 31 бросок в победном матче с "Ванкувером"

В Национальной хоккейной лиге тремя матчами продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата. "Колорадо Эвеланш" на домашнем льду сломил сопротивление "Ванкувер Кэнакс". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

В составе победителей шайбы забросили Мико Рантанен (20-я минута) и Нэйтан Маккиннон (48-я и 60-я). У гостей отличился Даниэль Седин (59-я). Российский голкипер "Колорадо" Семен Варламов отразил 31 из 32 бросков по своим воротам.

В других матчах игрового дня "Филадельфия Флайерз" в серии буллитов одержал победу над "Монреаль Канадиенс" (1:0). "Тампа-Бэй Лайтнинг" также по буллитам сломил сопротивление "Торонто Мэйпл Лифс" (4:3), защитник канадского клуба Никита Зайцев отметился результативной передачей.