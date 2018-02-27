Лучшему бомбардиру НХЛ Никите Кучерову удалось избежать серьезной травмы

Лидер "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров получил повреждение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Торонто Мэйпл Ливз". Российский легионер провел на льду около шести минут, получил травму и не смог продолжить встречу.

К счастью, Никита смог избежать серьезной травмы. Обследование не выявило у Кучерова ни перелома, ни сотрясения мозга. Хоккеист сможет вернуться на лед уже в среду в матче против "Баффало Сэйбрз".

Никита Кучеров принял участие в 63 из 64 матчах "молний" в регулярном чемпионате. 24-летний нападающий забросил 33 шайбы и сделал 49 результативных переддач. С показателем 82 Кучеро возглавляет список лучших бомбардиров НХЛ, опережая нападающего "Питсбурга" Евгения Малкина на 6 очков.