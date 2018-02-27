Фигуранты "кокаинового дела" работали в московских компаниях

Двое арестованных в рамках "кокаинового дела" подозреваемых работали в московских компаниях, еще один был безработным, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.

"Владимир Калмыков является бывшим генеральным директором ООО "Центр правовых услуг", Иштимир Худжамов — бывший менеджер по продажам одной из столичных компаний, занимающейся оптовыми продажами", — уточнил собеседник агентства.

Спецоперация, в результате которой при получении крупной партии кокаина были задержаны трое россиян, была проведена еще в декабре 2017 года. Однако известно об этом стало только накануне. Чемоданы с наркотиками были найдены на территории посольства России в Аргентине, о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты. Благодаря действиям стражей порядка из незаконного оборота изъято более 362 кг наркотика.

Предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук в настоящее время скрывается в Германии, в отношении него вынесено решение о заочном аресте.