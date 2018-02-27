В Дербенте идет крупная антинаркотическая операция

ФСБ начала крупную операцию в дагестанском Дербенте. На сей раз она проходит в домах крупных наркоторговцев, ориентировки на которых имеются в спецслужбе.

Как сообщает "Интерфакс", в городе оцеплены сразу 23 дома, в которых проживают драгдилеров. В операции участвуют более 150 оперативников ФСБ.