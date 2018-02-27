СКР обвинил украинского офицера в убийстве российского телеоператора

Подполковнику украинских вооруженных сил Николаю Маломену предъявлено обвинение. В 2014 году он отдал приказ открыть огонь по автобусу с матерями срочников в Донбассе. В результате обстрела оператор Первого канала Анатолий Клян получил огнестрельное ранение в живот. Он скончался в машине скорой помощи.

Обвинение Маломену предъявил Следственный комитет России, сообщает официальный представитель этого ведомства Светлана Петренко. Командир дивизиона Донецкого зенитно-ракетного полка воздушного командования "Центр" вооруженных сил Украины обвиняется в "организации убийства лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенного общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, по мотивам политической ненависти".