"Угольный министр" ДНР создал банду из собственных подчиненных

Крупная преступная группа, состоящая из чиновников энергетического ведомства, обезврежена МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики. Как сообщает "Интерфакс", задержано уже 22 сотрудника республиканского министерства угля и энергетики, включая его руководителя — Эдуарда Голенко.

МВД ДНР установило, что "угольный министр" создал преступное сообщество из своих же подчиненных. Министерская банда обогащалась, элементарно воруя деньги подконтрольных ведомству предприятий под видом поставки матценностей или оказания услуг. Чиновники "работали" не покладая рук с января 2017 года и похитили в общей сложности более 100 миллионов рублей.

Силовики ДНР провели спецоперацию по задержанию 22 чиновников различных уровней, 17 из них арестованы. Возбуждены несколько уголовных дел. Расследование деятельности ОПГ продолжается.