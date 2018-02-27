Обстрел гумкоридора в Сирии: Лавров не верит в искренность "Джейш аль-Ислам"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает несостоятельными аргументы коалиции сирийских повстанцев "Джейш аль-Ислам" о том, что резолюция о перемирии в Сирии не позволяет выпустить мирных жителей из Восточной Гуты. Об этом глава МИДа сообщил журналистам после переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

"То, что "Джейш аль-Ислам" такую позицию занимает, наводит на мысль, насколько она была искренна, когда сообщала, как нам сейчас рассказал Жан-Ив, председателю Совета Безопасности ООН о своем согласии выполнять резолюцию 2401", — цитирует Сергея Лаврова телеканал "Россия 24".

По мнению министра, резолюция ООН содержит требования ко всем, кто осадил населенные пункты, снять эту осаду, в том числе с Восточной Гуты.