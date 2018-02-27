В Петербурге схвачена этнобанда, похищавшая бизнесменов и выбивавшая деньги

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы пресекли деятельность этнической преступной группировки, члены которой специализировались на разбое, похищениях предпринимателей и вымогательстве у них имущества. Задержаны 7 человек. Преступники пытались оказать сопротивление, но оно было подавлено спецназом регионального управления ФСБ "Град".

Возбуждено уголовное дело по статьям о разбое и похищении человека. По данным следователей, 12 ноября 2017 года бандиты напали на бизнесмена прямо в ресторане, расположенном в ТРЦ "Галерея" (центр города). Угрожая оружием, они потребовали у него 500 тысяч рублей, а затем насильно посадили в машину и увезли.

"По требованию преступников мужчина позвонил своим знакомым и родственникам, у которых попросил деньги за его освобождение", — рассказали ТАСС в пресс-службе регионального ГСУ СК.

Кроме того бандиты забрали у потерпевшего ключи от автомобиля, банковскую карту, часы и мобильный телефон. Сейчас задержанные проверяются на причастность к аналогичным преступлениям.