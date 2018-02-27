Тройное ДТП с пассажирским автобусом в Оренбурге попало на видео

Три человека пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом. Водитель последнего врезался в столб после ДТП. Инцидент попал в объектив видеорегистратора одного их участников аварии.

ЧП произошло около 16:00 в воскресенье, 25 февраля, в Оренбурге.

На кадрах видно, как ПАЗ сначала сталкивается с неожиданно перестроившейся перед ним светлой легковушкой. Затем автобус врезается в столб, а в него влетает владелец регистратора.

Как сообщают местные СМИ, в результате аварии пострадали трое пассажиров автобуса. Двое из них госпитализированы, одному помощь была оказана на месте.

В данный момент по факту ДТП проводится проверка.