На доме Бориса Немцова появится доска, которую срывали его противники

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Дело об убийстве Бориса Немцова 40 минут назад
На доме Бориса Немцова появится доска, которую срывали его противникиЧитайте нас в Telegram
Памятная доска политику Борису Немцову на доме, где он проживал и на которую дали разрешение московские власти, останется прежней и будет установлена на старое место. Об этом сообщил политик Владимир Рыжков.
"Скульптор Евгений Асс и художник Евгений Добровинский. Она очень красивая, из бронзы. Авторская работа, — рассказал политик РИА Новости. — Думаю, ее оставят, а смысл какой другую делать? Скинулись люди, да. Не знаю, только ли жильцы, но думаю, там активисты тоже скинулись и сделали. Надеюсь, в ближайшее время установят, решение же принято. Место осталось, то есть ее просто вернуть и обратно на раствор посадить".
На минувшей неделе мэр Москвы констатировал, что столичная комиссия по увековечиванию памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры поддержала установку памятной доски Борису Немцову.
Осенью прошлого года памятную доску Немцову несколько раз срывали участники общественного движения SERB.
Политик Борис Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.
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