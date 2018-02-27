В Башкирии при столкновении автобуса с грузовиком погибли 7 человек

Семь человек стали жертвами ДТП с участием микроавтобуса и грузового автомобиля в Башкирии.

Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Авария произошла на 1548-м километре трассы М5 "Урал" в Иглинском районе республики, где пассажирский автобус столкнулся с большегрузным автомобилем. В результате семь человек погибли на месте, четыре пассажира получили ранения и ушибы различной степени тяжести. Всего в микроавтобусе ехало 12 человек.