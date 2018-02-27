Попавший под фуру байкер отделался парой ссадин

Поразительное везение продемонстрировал американский мотоциклист, вышедший из столкновения с фурой невредимым, если не считать за травмы пару ссадин на коленях. Установленная на шлеме камера зафиксировала волнительный момент.

Где именно и когда произошла авария, автор записи умалчивает, уточняя лишь, что ему несказанно повезло. Приведенные кадры не дают ни единого повода усомниться в этом утверждении. Набравший скорость байкер не совладал с управлением железным конем и едва не врезался в фуру. В последний момент молодой человек положил мотоцикл на асфальт, а сам оказался под прицепом.

"Я проскочил через крошечный зазор между задними покрышками. Если бы фура двигалась медленнее или быстрее, мне бы не поздоровилось", — пояснил байкер, уточнив, что без экипировки ему бы тоже пришлось худо.

По его словам, он получил только пару незначительных ссадин на коленях и бедрах, избежав серьезных переломов.