Рыбку отпустили под залог, а потом посадили в изолятор

Таиландский суд освободил под залог на время следствия видеоблогеров Александра Кириллова и Анастасию Вашукевич, более известных под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка. Однако они вновь были задержаны правоохранителями в этот же день.

Как передает ТАСС, об этом друзья Вашукевич написали в Instagram, сообщив, что после освобождения под залог в 150 тысяч батов (4,7 тысяч долларов) за одного человека, россиян перевезли в Иммиграционное бюро Таиланда, где сообщили, что лишают виз и вновь поместили в изолятор.

25 февраля Лесли и Рыбка в составе девяти россиян и одного гражданина Литвы были арестованы в Таиланде за проведение нелегального секс-тренинга.

9 февраля российский предприниматель Олег Дерипаска подал в суд иск против Вашукевич и Кириллова в связи с размещением в социальных сетях материалов, касающихся личной жизни бизнесмена без его согласия. Речь идет о частных фотографиях, на которых изображен Дерипаска, а также аудиозаписях его разговоров, сделанных тайно, что раскрыло детали его частной жизни. Дерипаска утверждает, что не давал согласия на разглашение персональной информации.