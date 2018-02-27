Украинским биатлонисткам помешал служебный роман

Сборная Украины по биатлону крайне неудачно выступила на Олимпиаде в Пхенчхане. Олимпийские чемпионки Сочи заняли только 11-е место в женской эстафете. Неудачно выступили украинки и в индивидуальных разрядах.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", одной из причин провала украинок на Играх, мог стать служебный роман между главным тренером Урошем Велепцем и одним из лидеров Юлией Джимой. 27-летняя спортсменка проживала в одном номере с 50-летним словенским тренером. Кроме того, Юлия нередко пропускала тренировки.

Подобная обстановка не способствовала рабочей обстановке внутри команды. Тем более, что Велепец предвзято относился к другим лидерам сборной – сестрам Валентине и Вите Семеренко..Он не включил Валентину Семеренко в состав эстафетной четверки, в итоге олимпийские чемпионки Сочи заняли только 11-е место.