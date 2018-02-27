Валерий Гаркалин попал в реанимацию Склифа

Знаменитый советский и российский актер театра и кино, народный артист России Валерий Гаркалин находится в экстренной реанимации НИИ имени Склифосовского.

Как уточнили РИА Новости в медучреждении, несмотря на относительно нормальную температуру тела — 37, состояние актера тяжелое.

Дочь актера позже рассказала, что ее отец был госпитализирован с диагнозом "воспаление легких".

Ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС), где преподает Гаркалин, Григорий Заславский сообщил ТАСС, что в настоящее время опасность миновала, здоровью актера ничто не угрожает.

Валерию Гаркалину – 63 года. Он известен ролями в таких фильмах, как "Детки напрокат", "Ширли-Мырли", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня" и многими другими.