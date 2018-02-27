Москва и область создают единое экономическое пространство

Москва и Подмосковье объединились для развития промышленности в столичном регионе. Сергей Собянин и Андрей Воробьёв подписали соглашение о тесном сотрудничестве в этой сфере. Документ стал продолжением договора о развитии Московской агломерации, который был заключён на инвестиционном форуме в Сочи. Для чего столица и область объединяются? И что это даст жителям?

Скрежет металла, искры, ни на минуту не замирающий конвейер — так выглядит идеальное экономическое взаимодействие Москвы и Подмосковья. Город заказывает современные автобусы, а область их собирает — по 200 машин в месяц.

"У нас есть колоссальный потенциал по увеличению объёма производства. Дело в том, что сейчас мы работаем в одну смену при производстве машин 8-10 единиц. При необходимости, при наличии таких заказов мы готовы увеличить объемы производства — при двухсменной работе почти в два раза", — говорит ведущий специалист по продвижению продуктов ЛиАЗ Роман Андреев.

Московский регион — это тысячи деловых нитей, связывающих не только подразделения крупных государственных корпораций, таких как Роскосмос, Росатом, Ростех, но и совсем небольшие частные компании. Несмотря на это, долгое время город и область развивались по отдельности по собственным программам и планам. Теперь у них есть общее стратегическое соглашение о развитии в разных сферах — а главное, в промышленности.

"Промышленность Московского региона составляет более 20 процентов от российской. И, конечно, от того, как она функционирует, как она развивается, зависит благополучие и региона, и страны в целом. Благополучие сотен тысяч людей, которые работают на наших промышленных предприятиях", — говорит мэр г. Москвы Сергей Собянин.

Сегодня подписан документ, благодаря которому город и область будут вместе поддерживать своих промышленников, вместе готовить кадры, вместе заниматься продвижением готовой продукции. Московский регион станет по-настоящему единым экономическим пространством.

"Наша стратегическая задача — реализовывать масштабные программы, которые обеспечивают рост экономики, которые обеспечивают занятость, позволяют нам собирать налоги, которые мы, в свою очередь, направляем на решение насущных проблем", — говорит губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

В рамках соглашения создадут единый портал производителей Московского региона, в том числе и для того, чтобы заводы знали о потребностях друг друга в тех или иных поставках. До сих пор многие предприятия словно находились в информационном вакууме.

"Это позволит нашим предприятиям, московским и подмосковным, загрузить дополнительными работами, дополнительными заказами, тем самым и нарастить объём выручки, и создать новые рабочие места", — говорит руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства г. Москвы Алексей Фурсин.

Стратегическая цель всех этих соглашений — равномерное развитие всей 20-миллионой московской агломерации, чтобы жителям областных городов не приходилось искать работу за десятки километров от дома. Одновременно это разгрузит транспортные артерии региона.

Благодаря такому экономическому симбиозу города и области город Ликино-Дулево, например, стал ещё и инновационным центром. Для Москвы в конце года здесь планируют собирать транспорт будущего — электробусы. А уже этой весной здесь же начнут выпуск новейших круизных автобусов специально для чемпионата мира по футболу.