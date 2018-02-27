День памяти Анатолия Крупнова: готовится к изданию полное наследие музыканта

Компания Navigator Records готовит полномасштабное издание всего наследия Анатолия Крупнова. Планируется выпустить 4 бокса, включающих 12 винилов LP.

Первый бокс – все лучшее, созданное Анатолием Крупновым от "Черного Обелиска" до "Крупский сотоварищи" в идеальном звучании.

Второй – андеграундный Крупнов ("86-88", "Стена", "One more day", "Еще один день"). Третий – мейнстрим ("Крупский сотоварищи", "Post альбом"). Четвертый – трибьют песен Крупнова.

Людей можно помнить по-разному. Какими-то из органов чувств, что даны нам. Толя Крупнов, он же Крупский, запоминался сразу и всем существом. Он был большим музыкантом. Как никто он максимально вобрал в себя архетип рок-героя: его харизма, энергия, его темперамент, стремление быть ярким и ни на кого не похожим. Как он искренне пел и горел!

27 февраля, в День памяти артиста, стартует предзаказ на первые три пластинки, объединенных под общим названием "Я остаюсь". Летом 1993 года на студии "SNC" Анатолий Крупнов и группа "Черный обелиск" записали два альбома.

Будучи абсолютным перфекционистом, Толя всегда скрупулезно подходил ко всем этапам работы. Случилось так, что при сведении Крупнов присутствовать не смог, и конечный результат его разочаровал. Эта сессия, чудом сохранившаяся на широкой пленке, была недавно заново сведена с использованием самых современных звуковых технологий и с учётом тех авторских комментариев, которые смогли вспомнить очевидцы событий. В итоге, удалось добиться той чистоты и плотности звучания, к которой всегда так стремился Анатолий. "Бас-гитару должно быть слышно", — говорил музыкант.

Концепция издания – стремление показать весь творческий путь Анатолия Крупнова. Герой уходит из дома ("Дом желтого сна") и, преодолевая препятствия ("Стена"), находит выход ("Дорожная"). Так и озаглавлены три LP альбома, входящие в первый бокс.

Издание — настоящий арт-проект, ассоциативно рассказывающий о жизни героя. Объемный буклет с уникальными фотографиями и текстами от ведущих музыкальных журналистов и критиков дополняет издание.