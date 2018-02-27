КХЛ. "Трактор" выиграл в Екатеринбурге

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сыграно еще три матча. Челябинский "Трактор" выиграл в гостях у "Автомобилиста" и вышел на четвертое место в Восточной конференции.

Дубль Игоря Полыгалова и гол Максима Якуцени принесли "Трактору" три важнейших очка в Екатеринбурге. В рядах "Автомобилиста" единственная шайба на счету Дениса Куляша. У "Трактора" стало 93 очка, и он вышел на четвертое место, опередив "Автомобилист", которой с 92 очками отступил на пятую позицию.

Магнитогорский "Металлург" забросил четыре безответных шайбы в ворота "Югры". Две шайбы забросил Денис Казионов, по разу отличились Крис Ли и Алексей Чибисов. В составе победителей не играли олимпийские чемпионы вратарь Василий Кошечкин и нападающий Сергей Мозякин. У "Магнитки" 92 очка и шестое место на Востоке. "Югра" идет 13-й, имея в активе 48 очков.

В Уфе "Салават Юлаев" с результатом 3:1 выиграл у ХК "Сочи". Победу уфимцам обеспечили точные броски Линуса Умарка, ЙоонасаКемплайнена и Владимира Ткачеваю Единственную шайбы у сочинцев забросил Егор Морозов. "Салават" набрал 90 очков, чем гарантировал себе первое место в дивизионе Чернышева и второе место в Восточной конференции. У "Сочи" 84 очка и шестое место на Западе.