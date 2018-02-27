Восточная Гута: боевики бьют по дороге, не давая выйти мирным жителям

Ситуация в Восточной Гуте сегодня стала темой номер один в мировой политике. Критическое положение в этом сирийском регионе обсуждают военные, дипломаты и чиновники разных стран. Но при этом те, кто имеет влияние на боевиков, не спешат заставлять экстремистов соблюдать условия перемирия.

Так совпало, что пресс-конференция российского министра иностранных дел и его французского коллеги началась практически сразу после того, как в Восточной Гуте закончилась первая гуманитарная паза. Из-за обстрелов никто из мирных жителей не смог воспользоваться коридором, а ведь решение о перемирии в Сирии было принято в субботу единогласно всеми членами Совета Безопасности ООН.

"По Восточной Гуте вы знаете нашу позицию: мы поддержали резолюцию об объявлении прекращения боевых действий с участием всех сторон с тем, чтобы такое прекращение было всеобъемлющим по всей территории Сирии. Понятно, что пока мы еще далеки от этого, — сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. — Хотел бы выразить надежду на то, что те, кто влияет на оппозиционеров, которые, по свидетельству ООН, продолжают обстреливать Дамаск, возьмут на себя ответственность за то, чтобы они смирились с необходимостью выполнять требования Совбеза ООН".

Гуманитарная пауза — это инициатива российского президента. Правительственные силы на пять часов будут прекращать обстрел позиций террористов, чтобы население могло покинуть опасный район. Несколько лет боевики используют мирных жителей как живой щит. "Можно будет провести гуманитарный конвой в течение пяти часов каждый день. Конечно, было бы лучше, если бы это можно было делать в течение 24 часов в сутки, но, скажем так, пятичасовое затишье — это уже позитивный шаг вперед", — отметил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

У России есть опыт организации гуманитарных коридоров в Сирии. Достаточно вспомнить, как освобождали Алеппо. Жителям дали возможность выйти из него, чтобы выбить боевиков. Российские солдаты помогали разминировать улицы, налаживать послевоенный быт. Сегодня это мирный город. По данным мэрии, в Алеппо вернулись 200 тысяч человек.

А Ракку освобождали силы коалиции. Город бомбили, не эвакуировав население. Сейчас там настоящая гуманитарная катастрофа: трупы с улиц не убраны до сих пор, уничтожен водопровод и канализация. Очевидные факты коалиция старается не замечать, вбрасывая в информационное поле откровенную дезинформацию. На этот раз обвиняют войска Башара Асада в использовании химического оружия.

Вот уже и британский премьер министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в сегодняшнем интервью говорит о возможных авиаударах возмездия. "Я думаю, что нам нужно спросить нас самих, как страну – можем ли мы позволить использовать химоружие беспрепятственно и безнаказанно? Я не думаю, что можем. Если мы узнаем, что это произошло, и сможем это продемонстрировать, если появится вариант, при котором Великобритания сможет быть полезной, я думаю, мы должны серьезно над этим задуматься", — заявил министр.

Пока обвинения в адрес правительственных сил голословны. Ни одна авторитетная международная организация не подтверждает факт применения химоружия. Британский МИД призывает Россию использовать свое влияние на официальный Дамаск. В министерство иностранных дел королевства сегодня даже вызвали нашего посла Александра Яковенко, который, в свою очередь, намерен призвать Лондон надавить на вооруженные группировки.

А вот как Кремль комментирует ситуацию в Восточной Гуте. "Говоря о ситуации в Восточной Гуте, как правило, наши визави игнорируют те бесчинства и ту ситуацию, которую там провоцируют террористы, которые там укрываются и которые держат гражданское население в качестве заложников. Россия продолжит целенаправленную работу по реализации согласованной резолюции и отстаиванию своей позиции в этой стране", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, от действий террористических группировок будет зависеть ситуация с гуманитарным коридором в пригороде Дамаска — Восточной Гуте. Если провокации прекратятся, есть возможность увеличить продолжительность гуманитарных пауз.