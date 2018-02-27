"Росатом" строит сверхмощный ледокол "Лидер"

Строительство нового сверхмощного ледокола нового поколения, разработка первого в России промышленного реактора на быстрых нейтронах мощностью в тысячу двести мегаватт и физический пуск плавучей атомной станции "Академик Ломоносов", намеченный уже на этот год. Все эти без преувеличения масштабные проекты Владимир Путин обсуждал сегодня с главой корпорации "Росатом" Алексеем Лихачёвым. Который, помимо прочего, сообщил: несмотря на жесткую конкуренцию, "Росатом" — по-прежнему мировой лидер в строительстве АЭС.

Россия — единственная в мире страна, обладающая атомным ледокольным флотом. Что позволяет задействовать Северный морской путь для доставки грузов в Восточную Азию в круглогодичном режиме. И эти объемы будут только расти, в том числе за счет переключения грузопотока из южных морей. Прогноз к 2030 году — выйти на 70 миллионов тонн.

"Алексей Евгеньевич, хотел бы с вами поговорить об инвестпрограмме компании, а начать прошу с планов строительства атомного ледокольного флота", — сказал президент России.

"Это требует от нас добавления, к трём уже строящимся универсальным ледоколам мощностью 60 мегаватт на Балтийском заводе, еще двух универсалов; строительства небольшой флотилии ледоколов средней мощности для того, чтобы не забыть западное направление поставок в Европу, и принятия на рубеже 2018-2019 годов решения о строительстве ледокола нового поколения", — перечислил Алексей Лихачев, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".

"А "Лидер"? – спросил Путин.

"Мощность этого ледокола составит 120 мегаватт, кратно превышая действующие", — пояснил Лихачев.

В мире таких еще нет. Наш будет первый. В прошлом году "Росатом" успешно выполнил все намеченные цели: были запущены сразу два новых энергоблока Ростовской АЭС, шестой блок Воронежской и вторая очередь Ленинградской АЭС. Что позволило побить советский рекорд выработки электроэнергии на мирном атоме — 203 миллиарда киловатт-часов.

Новейшие проекты — реакторы на быстрых нейтронах, модули переработки ядерного топлива, так называемый проект "Прорыв" — позволяют "Росатому" удерживать мировое лидерство. Мы строим сегодня за рубежом блоков больше, чем все остальные страны вместе взятые.

"Конечно, хотелось бы от опытного проекта "Прорыв" перейти уже к промышленному комплексу и начать строить быстрые реакторы по всему миру. Мы вышли с такими предложениями в правительство, надеемся, что нам удастся поместить в 2020 годы в энергетическую систему первый мощностью 1200 мегаватт реактор на быстрых нейтронах", — отметил Лихачев.

Корпорация активно участвует в программе цифровой трансформации всей российской экономики, и особое внимание уделяет подготовке кадров. Начиная с детского сада. Далее школа — опорные вузы и конечно базовый институт — МИФИ.

Ежегодно в подразделениях компании трудоустраиваются более 1000 выпускников. "Росатом" трижды становился победителем чемпионата рабочих профессий WorldSkills. В ближайших планах — провести в России мировой слет лидеров мировой индустрии и получить от них заказ на подготовку специалистов на ближайшие годы.