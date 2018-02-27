Кандидаты в президенты и сотрудники дальних избиркомов пошли в народ

Тема:
Президентские выборы 1 час назад
Кандидаты в президенты и сотрудники дальних избиркомов пошли в народЧитайте нас в Telegram
В Сахалинской, Магаданской и Мурманской областях началось досрочное голосование за кандидатов в президенты, которое организовано специально для жителей труднодоступных районов. Сами кандидаты, тем временем, встречаются с избирателями по всей стране — от Москвы до Сибири.
Полтора миллиона избирательных бюллетеней будет напечатано для выборов президента в Крыму: типографии Крыма и Севастополя начали полномасштабную подготовку к голосованию. Как сообщили в республиканском избиркоме, фамилии кандидатов вносятся в бюллетень на русском языке, а разъяснения о порядке заполнения бланка на русском, украинском и крымско-татарском. Выбирать президента России в Крыму и в Севастополе будут впервые в современной истории страны.
Бегом по лестницам префектуры Юго-Западного округа: кандидат в президенты Собчак приехала сюда поговорить с чиновниками по поводу жалоб жителей на стройку дома прямо под окнами другого на улице Кравченко. Ее встретил зампрефекта, который предложил все обсудить и объяснил, что руководитель уехал на совещание. Выяснив номер мобильного телефона префекта, Собчак садится в кресло зама префекта. Заместитель префекта набирает номер своего начальника на мобильном сам.
Собчак предлагают записаться на прием, она идет со всеми камерами к секретарю. В тот момент в префектуре решают вопросы округа с уборкой снега. Собчак обещают, что ее запишут на встречу. Сегодня же она и еще один кандидат в президенты Григорий Явлинский в центре столицы почтили память Бориса Немцова, убитого три года назад на Большом Москворецком мосту. "Борис Немцов был человеком, который олицетворял собой все, что происходило в России после 90-го года — стремление России к свободе, стремление России к современному государству, стремление к тому, чтобы людей уважали", — отметил Григорий Явлинский.
Максим Сурайкин, продолжающий поездку по Северному Кавказу, сегодня заглянул в местный аэроклуб, известный уже на всю страну. В советские времена, вспоминает Сурайкин, авиамоделирование было сильно развито, придавало импульс всей авиации, а, значит, его нужно возрождать. "Чтоб по всей стране мы имели большие клубы энтузиастов, куда приходили бы молодые люди, там росли, реализовывались, и это будущее России, это наши будущие гении, которые выведут нашу страну, нашу экономику на новый уровень сверхдержавы", — считает кандидат в президенты.
Западным санкциям можно только порадоваться, подытожил кандидат Сергей Бабурин после осмотра предприятия фотоэлектронных умножителей. "Слава Богу, вот здесь, действительно, думаешь, что у нас есть санкции! – сказал он. — Что благодаря тому, что вытесняется иностранная продукция, у предприятия сегодня есть возможность расширить рынок сбыта своей продукции. Но мы должны обеспечить, чтобы этому не мешали бюрократические препоны".
5 марта досрочное голосование на выборах президента России начнется в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. У граждан России будет возможность проголосовать сразу в 19 американских городах. Более того, в Центризбиркоме сообщили, что, в целом, число избирательных участков за рубежом еще увеличено. Сейчас их уже 393, но, судя по всему, в разных странах мира в день голосования откроется 400 российских избирательных участков.
Пункты для голосования будут находиться в местах базирования частей вооруженных сил России, в том числе в Сирии, сообщили в Центризбиркоме.
В Уфе активисты национального общественного мониторинга сегодня пытались получить разъяснения от руководства местной энергокомпании, чьи работники пожаловались на давление. О первых результатах своего мониторинга за ходом кампании сегодня сообщила Общественная палата. Особое внимание обращено на деятельность движения "Голос": 70% случаев, которые оно называет нарушениями, в реальности, говорят в Общественной палате, нарушениями не являются.
Качественными должны быть не только лекарства, но и инструкции к ним, настаивал Владимир Жириновский во время посещения одной из самых крупных в России фармацевтических компаний. Совместное производство с Индией. Бояться преследования нужно тем, кто допускает на лекарственный рынок фальсификаты, обращается Жириновский к фармацевтическому бизнесу. "Не должно быть брака! – подчеркивает он. — Чтобы нам исключить в аптеках всякого рода пустышки, эти аптеки закрывать надо, таким подпольным фармацевтам по рукам надо бить!".
Борису Титову в Новосибирске показали, на что уже способен местный технопарк. Для бурного развития российской экономики кандидат предложил устроить в стране регулярную столичную ротацию.
Ну, а в Петербурге доверенное лицо Путина, худрук Александринского театра Валерий Фокин, на встрече с деятелями культуры обсудил подготовку закона о культуре, который призван вернуть ей истинное предназначение — не сфера услуг, а ключевая сфера для всей страны.
Уже 1 миллион 200 тысяч россиян подали заявления о голосовании по месту пребывания, а не по месту регистрации. Такой бурный рост в ЦИКе связывают с тем, что на этих выборах для избирателей созданы по-настоящему комфортные условия, потому проголосовать смогут и те, кто в день выборов будет находиться не дома.
Тем временем, в отдаленных регионах страны набирает обороты досрочное голосование. Вертолеты, снегоходы, вездеходы, грузовики — на Сахалине, Камчатке, Чукотке, в Магаданской, Амурской областях и в Якутии сотрудники участковых комиссий добираются до избирателей всеми видами транспорта.
-
Более миллиона россиян подали заявления о голосовании не по месту регистрации21 час назад
-
В России начались предвыборные дебаты кандидатов в президенты1 сутки назад
-
Собчак напомнила конкурентам, что Россия женского рода1 сутки назад
-
Лидеры электорального рейтинга: Путин, Грудинин, Жириновский2 суток назад
-
Жириновский занялся квиллингом, а Титов вернул бизнесмена из Лондона3 суток назад
-
Заявления Климкина назвали "гламурно-плаксивым письмом дедушке"3 суток назад
-
Боевики используют мирных жителей как живой щит
- Расширенные полномочия: ФСО будет бороться с кибератаками
- Украинский министр напугал всех Россией и упал в обморок
- Организатор "кокаинового канала" из Аргентины скрывается в ФРГ
- Киевлянка, пожарившая яичницу на Вечном огне, получит 4 тысячи евро
-
Кто подставил русского спортсмена: круг подозреваемых сужается
- Испанские фанаты с молотками и бензином вышли на "охоту на русских"
- "Угольный министр" ДНР создал банду из собственных подчиненных
- Дезертир явился с повинной спустя 25 лет: теперь ему грозит срок
- Полиция отказалась отпустить Настю Рыбку под залог
-
Первый обзор новейшего фургона Mercedes-Benz Sprinter
- Kia представила обновленную Optima для Европы
- Lexus показал свой новый компактный кроссовер
- Новая Toyota Camry для России: раскрыты двигатели, коробки и оснащение
- Хит-парад. Самые массовые военные автомобили СССР и России
-
Дебют Пауэлла в Конгрессе США: чего ожидать?
- "Газпром" улучшил прогноз добычи газа
- Доллар достиг минимума июля 2015 года
- 20 лучших городов для гурманов
- "Аэрофлот" увеличил допустимые размеры ручной клади
- Минтранс: аэропорты уравняют тарифы для авиакомпаний
-
Вдове и дочери Задорнова не нужно его наследство
- Что можно купить в Барселоне по цене московской двушки
- Нестандартная планировка: от каких идей лучше отказаться
- 5 лучших городов для жизни в России
- 4 способа легально снизить плату за ЖКХ
-
Популярное дорогое лекарство оказалось не лучше аспирина
- Сколько соли нужно человеку, чтобы выжить?
- Красное вино полезно для зубов
- Правда или миф: нравится ли мужчинам худоба
- Бургер, пиво, шаурма: отказаться от вредной еды сложно, но можно
-
Гуманитарный коридор под обстрелом
- Росатом строит сверхмощный ледокол "Лидер"
- Арктический циклон "Москва-Париж" накрыл Россию и Европу
-
Известного певца друг зарезал на день Святого Валентина
- Следователи выясняют причину смерти девочки в детском саду
- Подозреваемый в педофилии мужчина прошел полиграф
- Суд приговорил к 12 годам колонии москвичку, утопившую дочь в ванной
- Массовая погоня за "бешеной" десяткой попала на видео
-
Nokia воскресила телефон из "Матрицы"
- От микроволновок к умным городам: первый век Panasonic
- Планы Apple раскрыты: осенью выпустят три "айфона"
- В Angry Birds теперь можно заработать деньги
- Гид покупателя: доступный смартфон с "высоким" экраном
- Используете uTorrent? В торрент-клиенте нашли серьезную "дыру"
-
В столичной подземке прошел рэп-баттл
- Москвичи осваивают новое кольцо столицы
- Парковочных хамов в столице становится меньше, но они не сдаются
- В Балашихе хозяин превратил квартиру в хостел
- В Хамовническом суде - решающее заседание по делу автохама на BMW
- В "Аптекарском огороде" началась "Репетиция весны"
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Чем чревато заявление Трампа о видеоиграх
- 10 культовых личностей игропрома
- В познавательном режиме Assassin's Creed: Origins "срам" решили прикрыть
- ООН из Civilization внутри реальной ООН оказалась фейком
- Трамп обвинил видеоигры в пропаганде насилия
-
Археологи обнаружили "подпись" библейского пророка Исаии
- Global Virome: вирусы-убийцы человечества вычислят до атаки
- Просмотр телевизора повышает риск возникновения смертельно опасных тромбов
-
"Лед" уже в кино: отзывы критиков
- Сайт "Тухлые помидоры" вычислил пять худших сериалов
- Лучшие полицейские фильмы
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Актриса Елена Захарова рассказала о смерти дочери и предательстве мужа
- Исповедь певицы Кати Семеновой: "Муж хотел моей смерти!"
- Карине Мишулиной угрожают расправой фанаты Тимура Еремеева
- После ухода Державина Бабаян нашла силы раскрыть правду о муже
-
Кинокритики начали голосование за будущих лауреатов "Оскара"
- В Мексике обнаружены останки человека, жившего 10 тысяч лет назад
- В Российской академии наук появился Совет старейшин
- Россия вошла в десятку лучших туристических направлений мира
Ранее по теме
СейчасПоказать все новости
Картина дня
Самое читаемое
Авто.Вести.Ru
Экономика
Недвижимость
Вести.Медицина
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести-Москва
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
ДТП с автобусом в Башкирии: погибших уже девять
Валерий Гаркалин попал в реанимацию Склифа
6 вредных привычек американцев, заразивших весь мир
Нужна помощь: Камилу Даянову спасет срочная операция на сердце
Операции и анестезия ухудшают память
Роструд: отдохнем 8-9-10-11 марта!
Арктический циклон "Москва - Париж" накрыл Россию и Европу
"Авангард" вышел в полуфинал Кубка России
В столичной подземке прошел рэп-баттл
60 минут. Россияне вырвались из девяностых
Частная компания заявила о взломе iPhone X
Попавший под фуру байкер отделался парой ссадин
Дагестанский министр ЖКХ мог сбежать из России
Kia представила обновленную Optima для Европы
ВАДА готовит новую атаку на российский спорт
В Британии ягненок считает, что он собака
20 лучших городов для гурманов
Стародачный вопрос
Безобидная шалость: 11 самых озорных мультперсонажей
Фильм "Лёд" собрал в прокате уже больше 1 миллиарда рублей
Малышке Вике нужна помощь на пересадку почки
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере