Кандидаты в президенты и сотрудники дальних избиркомов пошли в народ

В Сахалинской, Магаданской и Мурманской областях началось досрочное голосование за кандидатов в президенты, которое организовано специально для жителей труднодоступных районов. Сами кандидаты, тем временем, встречаются с избирателями по всей стране — от Москвы до Сибири.

Полтора миллиона избирательных бюллетеней будет напечатано для выборов президента в Крыму: типографии Крыма и Севастополя начали полномасштабную подготовку к голосованию. Как сообщили в республиканском избиркоме, фамилии кандидатов вносятся в бюллетень на русском языке, а разъяснения о порядке заполнения бланка на русском, украинском и крымско-татарском. Выбирать президента России в Крыму и в Севастополе будут впервые в современной истории страны.

Бегом по лестницам префектуры Юго-Западного округа: кандидат в президенты Собчак приехала сюда поговорить с чиновниками по поводу жалоб жителей на стройку дома прямо под окнами другого на улице Кравченко. Ее встретил зампрефекта, который предложил все обсудить и объяснил, что руководитель уехал на совещание. Выяснив номер мобильного телефона префекта, Собчак садится в кресло зама префекта. Заместитель префекта набирает номер своего начальника на мобильном сам.

Собчак предлагают записаться на прием, она идет со всеми камерами к секретарю. В тот момент в префектуре решают вопросы округа с уборкой снега. Собчак обещают, что ее запишут на встречу. Сегодня же она и еще один кандидат в президенты Григорий Явлинский в центре столицы почтили память Бориса Немцова, убитого три года назад на Большом Москворецком мосту. "Борис Немцов был человеком, который олицетворял собой все, что происходило в России после 90-го года — стремление России к свободе, стремление России к современному государству, стремление к тому, чтобы людей уважали", — отметил Григорий Явлинский.

Максим Сурайкин, продолжающий поездку по Северному Кавказу, сегодня заглянул в местный аэроклуб, известный уже на всю страну. В советские времена, вспоминает Сурайкин, авиамоделирование было сильно развито, придавало импульс всей авиации, а, значит, его нужно возрождать. "Чтоб по всей стране мы имели большие клубы энтузиастов, куда приходили бы молодые люди, там росли, реализовывались, и это будущее России, это наши будущие гении, которые выведут нашу страну, нашу экономику на новый уровень сверхдержавы", — считает кандидат в президенты.

Западным санкциям можно только порадоваться, подытожил кандидат Сергей Бабурин после осмотра предприятия фотоэлектронных умножителей. "Слава Богу, вот здесь, действительно, думаешь, что у нас есть санкции! – сказал он. — Что благодаря тому, что вытесняется иностранная продукция, у предприятия сегодня есть возможность расширить рынок сбыта своей продукции. Но мы должны обеспечить, чтобы этому не мешали бюрократические препоны".

5 марта досрочное голосование на выборах президента России начнется в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. У граждан России будет возможность проголосовать сразу в 19 американских городах. Более того, в Центризбиркоме сообщили, что, в целом, число избирательных участков за рубежом еще увеличено. Сейчас их уже 393, но, судя по всему, в разных странах мира в день голосования откроется 400 российских избирательных участков.

Пункты для голосования будут находиться в местах базирования частей вооруженных сил России, в том числе в Сирии, сообщили в Центризбиркоме.

В Уфе активисты национального общественного мониторинга сегодня пытались получить разъяснения от руководства местной энергокомпании, чьи работники пожаловались на давление. О первых результатах своего мониторинга за ходом кампании сегодня сообщила Общественная палата. Особое внимание обращено на деятельность движения "Голос": 70% случаев, которые оно называет нарушениями, в реальности, говорят в Общественной палате, нарушениями не являются.

Качественными должны быть не только лекарства, но и инструкции к ним, настаивал Владимир Жириновский во время посещения одной из самых крупных в России фармацевтических компаний. Совместное производство с Индией. Бояться преследования нужно тем, кто допускает на лекарственный рынок фальсификаты, обращается Жириновский к фармацевтическому бизнесу. "Не должно быть брака! – подчеркивает он. — Чтобы нам исключить в аптеках всякого рода пустышки, эти аптеки закрывать надо, таким подпольным фармацевтам по рукам надо бить!".

Борису Титову в Новосибирске показали, на что уже способен местный технопарк. Для бурного развития российской экономики кандидат предложил устроить в стране регулярную столичную ротацию.

Ну, а в Петербурге доверенное лицо Путина, худрук Александринского театра Валерий Фокин, на встрече с деятелями культуры обсудил подготовку закона о культуре, который призван вернуть ей истинное предназначение — не сфера услуг, а ключевая сфера для всей страны.

Уже 1 миллион 200 тысяч россиян подали заявления о голосовании по месту пребывания, а не по месту регистрации. Такой бурный рост в ЦИКе связывают с тем, что на этих выборах для избирателей созданы по-настоящему комфортные условия, потому проголосовать смогут и те, кто в день выборов будет находиться не дома.

Тем временем, в отдаленных регионах страны набирает обороты досрочное голосование. Вертолеты, снегоходы, вездеходы, грузовики — на Сахалине, Камчатке, Чукотке, в Магаданской, Амурской областях и в Якутии сотрудники участковых комиссий добираются до избирателей всеми видами транспорта.