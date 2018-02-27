Тема:

Президентские выборы 1 час назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
27 февраля 201820:42 Павел Зарубин

Кандидаты в президенты и сотрудники дальних избиркомов пошли в народ

Читайте нас в Telegram

В Сахалинской, Магаданской и Мурманской областях началось досрочное голосование за кандидатов в президенты, которое организовано специально для жителей труднодоступных районов. Сами кандидаты, тем временем, встречаются с избирателями по всей стране — от Москвы до Сибири.

Полтора миллиона избирательных бюллетеней будет напечатано для выборов президента в Крыму: типографии Крыма и Севастополя начали полномасштабную подготовку к голосованию. Как сообщили в республиканском избиркоме, фамилии кандидатов вносятся в бюллетень на русском языке, а разъяснения о порядке заполнения бланка на русском, украинском и крымско-татарском. Выбирать президента России в Крыму и в Севастополе будут впервые в современной истории страны.

Бегом по лестницам префектуры Юго-Западного округа: кандидат в президенты Собчак приехала сюда поговорить с чиновниками по поводу жалоб жителей на стройку дома прямо под окнами другого на улице Кравченко. Ее встретил зампрефекта, который предложил все обсудить и объяснил, что руководитель уехал на совещание. Выяснив номер мобильного телефона префекта, Собчак садится в кресло зама префекта. Заместитель префекта набирает номер своего начальника на мобильном сам.

Собчак предлагают записаться на прием, она идет со всеми камерами к секретарю. В тот момент в префектуре решают вопросы округа с уборкой снега. Собчак обещают, что ее запишут на встречу. Сегодня же она и еще один кандидат в президенты Григорий Явлинский в центре столицы почтили память Бориса Немцова, убитого три года назад на Большом Москворецком мосту. "Борис Немцов был человеком, который олицетворял собой все, что происходило в России после 90-го года — стремление России к свободе, стремление России к современному государству, стремление к тому, чтобы людей уважали", — отметил Григорий Явлинский.

Максим Сурайкин, продолжающий поездку по Северному Кавказу, сегодня заглянул в местный аэроклуб, известный уже на всю страну. В советские времена, вспоминает Сурайкин, авиамоделирование было сильно развито, придавало импульс всей авиации, а, значит, его нужно возрождать. "Чтоб по всей стране мы имели большие клубы энтузиастов, куда приходили бы молодые люди, там росли, реализовывались, и это будущее России, это наши будущие гении, которые выведут нашу страну, нашу экономику на новый уровень сверхдержавы", — считает кандидат в президенты.

Западным санкциям можно только порадоваться, подытожил кандидат Сергей Бабурин после осмотра предприятия фотоэлектронных умножителей. "Слава Богу, вот здесь, действительно, думаешь, что у нас есть санкции! – сказал он. — Что благодаря тому, что вытесняется иностранная продукция, у предприятия сегодня есть возможность расширить рынок сбыта своей продукции. Но мы должны обеспечить, чтобы этому не мешали бюрократические препоны".

5 марта досрочное голосование на выборах президента России начнется в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. У граждан России будет возможность проголосовать сразу в 19 американских городах. Более того, в Центризбиркоме сообщили, что, в целом, число избирательных участков за рубежом еще увеличено. Сейчас их уже 393, но, судя по всему, в разных странах мира в день голосования откроется 400 российских избирательных участков.

Пункты для голосования будут находиться в местах базирования частей вооруженных сил России, в том числе в Сирии, сообщили в Центризбиркоме.

В Уфе активисты национального общественного мониторинга сегодня пытались получить разъяснения от руководства местной энергокомпании, чьи работники пожаловались на давление. О первых результатах своего мониторинга за ходом кампании сегодня сообщила Общественная палата. Особое внимание обращено на деятельность движения "Голос": 70% случаев, которые оно называет нарушениями, в реальности, говорят в Общественной палате, нарушениями не являются.

Качественными должны быть не только лекарства, но и инструкции к ним, настаивал Владимир Жириновский во время посещения одной из самых крупных в России фармацевтических компаний. Совместное производство с Индией. Бояться преследования нужно тем, кто допускает на лекарственный рынок фальсификаты, обращается Жириновский к фармацевтическому бизнесу. "Не должно быть брака! – подчеркивает он. — Чтобы нам исключить в аптеках всякого рода пустышки, эти аптеки закрывать надо, таким подпольным фармацевтам по рукам надо бить!".

Борису Титову в Новосибирске показали, на что уже способен местный технопарк. Для бурного развития российской экономики кандидат предложил устроить в стране регулярную столичную ротацию.

Ну, а в Петербурге доверенное лицо Путина, худрук Александринского театра Валерий Фокин, на встрече с деятелями культуры обсудил подготовку закона о культуре, который призван вернуть ей истинное предназначение — не сфера услуг, а ключевая сфера для всей страны.

Уже 1 миллион 200 тысяч россиян подали заявления о голосовании по месту пребывания, а не по месту регистрации. Такой бурный рост в ЦИКе связывают с тем, что на этих выборах для избирателей созданы по-настоящему комфортные условия, потому проголосовать смогут и те, кто в день выборов будет находиться не дома.

Тем временем, в отдаленных регионах страны набирает обороты досрочное голосование. Вертолеты, снегоходы, вездеходы, грузовики — на Сахалине, Камчатке, Чукотке, в Магаданской, Амурской областях и в Якутии сотрудники участковых комиссий добираются до избирателей всеми видами транспорта.

Ранее по теме

Сейчас

20:30

Движение на Арбатско-Покровской линии московского метро восстановлено

20:13

Сбой в метро: поезда не ходят от "Партизанской" до "Киевской"

19:09

Валерий Гаркалин попал в реанимацию Склифа

17:45

Число погибших в ДТП в Башкирии выросло до 9

16:52

В Башкирии при столкновении автобуса с грузовиком погибли 7 человек

15:58

"Северсталь" хочет получить с сына Черномырдина 18 миллиардов

15:32

ФСО будет бороться с кибератаками

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Восточная Гута: боевики бьют по дороге, не давая выйти мирным жителям

Восточная Гута: боевики бьют по дороге, не давая выйти мирным жителям

1 час назад
ДТП с автобусом в Башкирии: погибших уже девять

ДТП с автобусом в Башкирии: погибших уже девять

3 часа назад
Обморок как норма украинской власти: министр напугал всех Россией и упал

Обморок как норма украинской власти: министр напугал всех Россией и упал

52 минуты назад
Валерий Гаркалин попал в реанимацию Склифа

Валерий Гаркалин попал в реанимацию Склифа

2 часа назад
Москва и область создают единое экономическое пространство

Москва и область создают единое экономическое пространство

2 часа назад
Актриса обвинила Марка Розовского в принуждении к сексуальному рабству

Актриса обвинила Марка Розовского в принуждении к сексуальному рабству

2 часа назад
6 вредных привычек американцев, заразивших весь мир

6 вредных привычек американцев, заразивших весь мир

7 часов назад
"Аэроэкспресс" до Шереметьева уберут с Белорусского вокзала

"Аэроэкспресс" до Шереметьева уберут с Белорусского вокзала

6 часов назад
Судьба человека: любовь к Тарковскому едва не стоила Наталье Бондарчук жизни

Судьба человека: любовь к Тарковскому едва не стоила Наталье Бондарчук жизни

9 часов назад
Нужна помощь: Камилу Даянову спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Камилу Даянову спасет срочная операция на сердце

26.02.2018 10:36
Операции и анестезия ухудшают память

Операции и анестезия ухудшают память

12 часов назад
Роструд: отдохнем 8-9-10-11 марта!

Роструд: отдохнем 8-9-10-11 марта!

10 часов назад
Арктический циклон "Москва - Париж" накрыл Россию и Европу

Арктический циклон "Москва - Париж" накрыл Россию и Европу

57 минут назад
Кандидаты в президенты и сотрудники дальних избиркомов пошли в народ

Кандидаты в президенты и сотрудники дальних избиркомов пошли в народ

1 час назад
"Авангард" вышел в полуфинал Кубка России

"Авангард" вышел в полуфинал Кубка России

1 час назад
В столичной подземке прошел рэп-баттл

В столичной подземке прошел рэп-баттл

2 часа назад
В США разрешили испытывать "бесчеловечные" автомобили

В США разрешили испытывать "бесчеловечные" автомобили

2 часа назад
60 минут. Россияне вырвались из девяностых

60 минут. Россияне вырвались из девяностых

2 часа назад
54
В Германии представили камеру, которая бьет фотографа током, подсказывая нужный ракурс

В Германии представили камеру, которая бьет фотографа током, подсказывая нужный ракурс

2 часа назад
Частная компания заявила о взломе iPhone X

Частная компания заявила о взломе iPhone X

3 часа назад
В самой сухой пустыне мира, очень похожей на марсианскую, процветает жизнь

В самой сухой пустыне мира, очень похожей на марсианскую, процветает жизнь

3 часа назад
Рыбку отпустили под залог, а потом посадили в изолятор

Рыбку отпустили под залог, а потом посадили в изолятор

3 часа назад
Эрдоган пообещал ребенку похоронить его с почестями. Видео

Эрдоган пообещал ребенку похоронить его с почестями. Видео

3 часа назад
Японские истребители увязались за российским самолетом-разведчиком

Японские истребители увязались за российским самолетом-разведчиком

4 часа назад
Попавший под фуру байкер отделался парой ссадин

Попавший под фуру байкер отделался парой ссадин

4 часа назад
Вспышка на ближайшей звезде сокрушила надежды астрономов

Вспышка на ближайшей звезде сокрушила надежды астрономов

4 часа назад
Любопытный кабан едва не увел квадрокоптер из-под носа у владельца

Любопытный кабан едва не увел квадрокоптер из-под носа у владельца

5 часов назад
МакSим рассказала, почему на третий день решилась сбежать из элитного особняка

МакSим рассказала, почему на третий день решилась сбежать из элитного особняка

5 часов назад
Альтернатива Instagram вырвалась в лидеры по скачиваниям в США

Альтернатива Instagram вырвалась в лидеры по скачиваниям в США

5 часов назад
Расширенные полномочия: ФСО будет бороться с кибератаками

Расширенные полномочия: ФСО будет бороться с кибератаками

6 часов назад
Дагестанский министр ЖКХ мог сбежать из России

Дагестанский министр ЖКХ мог сбежать из России

6 часов назад
Kia представила обновленную Optima для Европы

Kia представила обновленную Optima для Европы

6 часов назад
Киевлянка, пожарившая яичницу на Вечном огне, получит 4 тысячи евро

Киевлянка, пожарившая яичницу на Вечном огне, получит 4 тысячи евро

7 часов назад
ВАДА готовит новую атаку на российский спорт

ВАДА готовит новую атаку на российский спорт

8 часов назад
В Британии ягненок считает, что он собака

В Британии ягненок считает, что он собака

8 часов назад
20 лучших городов для гурманов

20 лучших городов для гурманов

9 часов назад
Стародачный вопрос

Стародачный вопрос

9 часов назад
Умерла старейшая актриса столичного театра имени Маяковского

Умерла старейшая актриса столичного театра имени Маяковского

9 часов назад
Безобидная шалость: 11 самых озорных мультперсонажей

Безобидная шалость: 11 самых озорных мультперсонажей

11 часов назад
Майкл Б. Джордан сжег все книги в трейлере "451 градус по Фаренгейту"

Майкл Б. Джордан сжег все книги в трейлере "451 градус по Фаренгейту"

12 часов назад
Фильм "Лёд" собрал в прокате уже больше 1 миллиарда рублей

Фильм "Лёд" собрал в прокате уже больше 1 миллиарда рублей

26.02.2018 09:02
Малышке Вике нужна помощь на пересадку почки

Малышке Вике нужна помощь на пересадку почки

20.02.2018 19:40
День памяти Анатолия Крупнова: готовится к изданию полное наследие музыканта

День памяти Анатолия Крупнова: готовится к изданию полное наследие музыканта

1 час назад
Новые возможности: Дом музыки открыл продажу абонементов сезона 2018/2019

Новые возможности: Дом музыки открыл продажу абонементов сезона 2018/2019

22.02.2018 18:12