Арктический циклон "Москва - Париж" накрыл Россию и Европу

Аномальные холода накрыли сразу 30 регионов России. Причем, в ближайшие дни, несмотря на наступление календарной весны, морозы будут только усиливаться.

На Урале столбик термометра опустился до -35°. В Вологодской области -40°. На Алтае впервые за много лет полностью замерзло Телецкое озеро. В центральной части России уже третий день подряд фиксируют температурные рекорды. В Москве минувшие сутки стали самыми холодными за всю зиму. Ближайшей ночью в столице ждут новых температурных рекордов.

Экстремальные морозы сковали и Европу. Вместо привычных односложных названий во Франции этому циклону уже придумали звучное "Москва — Париж". Небывалые для февраля заморозки в Европу, как здесь говорят, пришли из Сибири. Ночью до -18°.

Арктический мороз дошел даже до Италии. А вместе с ним и ледяной ветер до 130 километров в час и снегопады. Сугробов намело высотой до метра. Под тяжестью снега оборвались провода, несколько районов остались без света и воды. В стране объявили чрезвычайное положение. В Риме решили закрыть детские сады и школы, отменили экзамены в университете, остановили общественный транспорт. Но отсиживаться дома никто явно не собирается.

"Это прекрасно. Несмотря на то, что я больше не ребенок, энтузиазм по поводу снега по-прежнему остается, он всегда красив, а самое главное, мне не нужно идти на работу", — радуется Джиневра Скиурпа.

Впрочем далеко не везде картина столь радужная. Уже есть и первые жертвы холодов. Два человека замерзли насмерть во Франции. На юге Сербии из-за аварии на дороге погибли трое. В Хорватии столкнулись грузовик и пассажирский автобус.

В Швеции закрыли трассу после того как из-за гололеда столкнулись сразу 19 машин. В 70 километрах от Стокгольма во время сильной метели в дорожное ограждение влетел и автомобиль премьер-министра страны Стефана Левена. Сам политик не пострадал, но транспортное средство ему пришлось заменить.

В Румынии видимость упала до 30 метров, потому власти решили перекрыть около 40 национальных трасс. Закрыт и крупнейший морской порт Констанца. Температуры до -22°.

Десятки поездов задержаны. Та же участь постигла и авиарейсы, причем не только на Балканах, но и в Германии. Минувшая ночь там стала самой холодной за всю зиму, в Альпах -27°.

На побережье Великобритании снег и очень холодно. Морозы здесь прозвали "Зверем с Востока", который постепенно наползает уже и на Бельгию.

Ледяной ветер из Арктики будет дуть не переставая как минимум еще несколько дней. Понижение температуры ждут во всем королевстве, причем пик придется в ночь на 1 марта. В горах ожидают до -20°.