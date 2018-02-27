Обморок как норма украинской власти: министр напугал всех Россией и упал

Сегодня Следственный комитет России сообщил, что заочно предъявил украинскому подполковнику Николаю Маломену обвинение в организации убийства оператора "Первого канала" Анатолия Кляна. Журналист погиб в июне 2014 года под Донецком, в него стреляли украинские военные. Новость об обвинении СМИ Украины, естественно, проигнорировали. Зато сегодня они активно обсуждали беспорядки около Рады и странное выступление министра информационной политики, который сперва принялся угрожать американскому послу, а затем вдруг упал в обморок.

Ночные выстрелы, ставшие роковыми для телеоператора Анатолия Кляна. В Следственном комитете России уверены, что приказ открыть огонь по автобусу с мирными гражданами в ночь на 30 июня 2014 года отдал офицер Вооруженных сил Украины Николай Маломен, который в то время был командиром дивизиона Донецкого зенитно-ракетного полка. То, что в двигавшемся по направлению к донецкой войсковой части А-1428 автобусе находились только солдатские матери, желавшие забрать своих сыновей, а также журналисты, Маломен знал. Как выяснили российские следователи, приказ открыть огонь сразу на поражение он отдал дважды.

"Маломен осознавал, что в салоне автотранспортного средства находятся только невооруженные гражданские лица. Тем не менее он дважды отдал приказ открыть по нему огонь. Его подчиненные произвели в сторону автобуса прицельные выстрелы из автоматического оружия, причинив огнестрельное ранение Анатолию Кляну, которое стало смертельным", — заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Пуля попала Анатолию Кляну в живот, через несколько минут телеоператор скончался в машине скорой помощи по дороге в госпиталь. С июня 2014 года в Следственном комитете России работает специальное подразделение для расследования преступлений, совершенных на Украине. Подполковник Николай Маломен, получивший после убийства Анатолия Кляна орден "За мужество" от президента Петра Порошенко, в России обвиняется в "организации убийства по предварительному сговору по мотивам политической ненависти". Известно, что в ближайшее время он будет объявлен в розыск.

А в центре Киева в это время опять жгли покрышки и бросали коктейли Молотова. Это сторонники Михаила Саакашвили, который был выдворен из Украины и сейчас находится в Голландии, вступили в столкновение с украинскими силовиками у входа в здание Верховной рады. В ходе драки с обитателями палаточного лагеря протестующих пострадали по меньшей мере 14 сотрудников полиции. У них переломы и сильные ушибы.

Общее самочувствие власти в Киеве продемонстрировал сегодня министр информационной политики Юрий Стець. Выступая на форуме в присутствии американского посла, он едва успевает предупредить дипломата о якобы грозящей ему страшной опасности от России, как вдруг начинает задыхаться, а потом и вовсе покидает трибуну, чтобы уже за кадром с грохотом рухнуть в обморок. Сейчас министр чувствует себя нормально, но теперь все пытаются разгадать, что имела в виду ведущая форума, когда заявила, что министр болен и что для Украины это норма.