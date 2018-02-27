"Ярсы" прибыли на подмосковный полигон для подготовки к Параду Победы

Грозные "Ярсы" сегодня прибыли в Подмосковье. Межконтинентальные баллистические ракеты перебросили для подготовки к Параду Победы.

Военным пришлось совершить марш-бросок длиной 400 километров. Колонна выдвинулась накануне из Ивановской области: дорога заняла 12 часов.

Часть маршрута проходила через МКАД, где боевую технику увидели сотни столичных водителей. Теперь экипажи ракетных установок будут 2 месяца тренироваться на полигоне Алабино, сообщает телеканал "Россия 1".