Бейсджамперы превращают Москву в столицу экстрима

Прыжок экстремала с парашютом на севере Москвы едва не закончился трагедией: бейсджампер, не долетев до земли всего несколько метров, застрял на дереве. Судя по всему, он не пострадал, поскольку приехавший на место наряд полиции, его там не обнаружил. Москвичи уже не первый год жалуются, что столичные высотки превращаются в центры экстремального спорта, а перед окнами то и дело пролетают парашютисты. Кто пускает их на крыши, и как долго все это будет продолжаться?

Зрелище было захватывающим. На 40-м этаже высотного дома на Ленинградском шоссе человек забрался на поручень балкона и прыгнул вниз. Прохожие ахнули. А парашют унесло на территорию парка, и любитель острых ощущений повис на деревьях, запутавшись в ветвях. Парашютиста задерживать не стали: в законе ничего не сказано о прыжках с парашютом в городе.

Стасорокаметровый жилой дом-башня — один из самых высоких в Москве и пользуется у экстремалов большой популярностью. Много лет здесь идет война между жильцами и управляющей компанией. И пока стороны выясняют отношения, за любителями экстремальных видов спорта следить некому, и они спокойно проходят — двери на распашку, а поручни на балконах пожарных выходов могут удержать разве что детей. Чердак закрыли на замок только сегодня, после визита съемочной группы "Вестей".

Именно такие проблемные высотки превращаются в стихийные центры для любителей прыжков с парашютом. Чем ниже объект, тем опаснее: на раскрытие купола — пара секунд, не больше. Возмутителя спокойствия нашли: это Алексей, он запутался в ветках деревьев на Ленинградском шоссе. Занимается бейсджампингом уже семь лет и признает, что каждый раз рискует жизнью. За спиной у Алексея — полсотни покоренных зданий.

Даже опытным спортсменам рекомендуют раскрывать парашют на высоте не ниже 600 метров, а у бесджамперов часто до земли — всего 40. Но Алексею везет. Пока! Несмотря на опасность, такие, как Алексей, готовы рисковать и дальше. Тем более в городе еще много мест, за которыми нет никакого контроля.