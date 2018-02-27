В Японии безработного арестовали за скромность

42-летнего безработного из японского города Хигасимацусима арестовали за то, что он 159 раз позвонил в службу занятости соседнего города Исиномаки и не произнес ни слова. Полиция называют мужчину хулиганом, интернет-пользователи считают, что он просто слишком скромный, сообщает Sora News 24.

Неназванный японец совершил 159 звонков с мобильного телефона в течение двух с половиной часов. На допросе мужчина заявил, что хотел кое-что сказать, но не уточнил, что именно.

Пользователи японских соцсетей пишут, что понимают задержанного.

"Часто набраться смелости и позвонить в службу занятости бывает крайне сложно", — отметил один из них.

"Ему нужна помощь психолога, у парня проблемы с общением", — заявил другой комментатор.

"Мы должны его поддержать. Он не сдавался и продолжал звонить", — написал третий защитник задержанного.

Какое наказание грозит безработному, неизвестно.