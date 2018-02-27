Сбой в московском метро: поезда не ходят от "Партизанской" до "Киевской"

В московском метро вечером во вторник (около 19.30) было прервано движение от станции "Партизанская" до "Киевской" Арбатско-Покровской линии. Причиной стала техническая неисправность подвижного состава — в сторону центра. В обратную сторону поезда идут с увеличенными интервалами.

19:35 Арбатско-Покровская линия. Центральный участок. Нет движения поездов от Партизанской до Киевской по техническим причинам. Приносим извинения за временные неудобства. — Московское метро (@MetroOperativno) 27 февраля 2018 г.

В "Твиттере" Московского метрополитена сообщается, что делается все возможное для восстановления движения. Движение планируется восстановить в течение 20 минут.