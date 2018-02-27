"Авангард" вышел в полуфинал Кубка России

Определился второй полуфиналист Кубка России по футболу. Им стал курский "Авангард", победивший в серии пенальти пермский "Амкар" на поле соперника.

Игра в Перми проходила в сложных погодных условиях. Температурный столбик опускался до отметки минус пятнадцать градусов. Однако игра получилась интересной и зрелищной, несмотря на отсутствие голов. Счет не был открыт ни в основное, ни в дополнительно время. Ничья 0:0.

Как и в Хабаровске, победитель был определен в серии пенальти. И здесь верх взяли младшие по классу – клуб ФНЛ "Авангард" пробил 11-метровые точнее, чем представитель премьер-лиги. Основная серия завершилась вничью 4:4. Пришлось бить до промаха, пока вратарь курян Александр Кобозев не отразил удар амкаровца Брайана Ндлову. Ислам Тлупов был точен. "Авангард" вышел в полуфинал, где сыграет с ярославским "Шинником". А это означает, что один из финалистов будет представителем ФНЛ.