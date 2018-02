Опубликована неизданная песня Эми Уайнхаус

Комозитор и продюсер из Лондона Гил Кэнг опубликовал в Сети неиздававшуюся ранее песню Эми Уайнхаус "My Own Way", которую скончавшаяся в 2011 году артистка записала в 2001-м, когда ей было 17 лет, сообщает Camden New Journal.

Опубликованная ниже композиция была записана Уайнхаус во время прослушивания перед боссами лейбла Island Records.

Представители компании позже вспоминали, что девушка сразу поразила их своим голосом, ярко выделившись на фоне однотипных мальчиковых и девичьих поп-групп.

Эми Уайнхаус скончалась 23 июля 2011 года от алкогольного отравления. Записи песен, над которыми артистка работала незадолго до смерти, демо были уничтожены генеральным директором Universal Music UK Дэвидом Джозефом. Тот не хотел, чтобы незаконченные композиции Уайнхаус увидели свет.