Движение на Арбатско-Покровской линии московского метро восстановлено

Движение на Арбатско-Покровской (синей) линии Московского метрополитена восстановлено. Ранее сообщалось, что по техническим причинам прервано движение от "Партизанской" до "Киевской".

20:08 Арбатско-Покровская линия. Движение поездов на участке от Партизанской до Киевской оперативно восстановлено и вводится в график. Движение удалось восстановить быстрее, чем прогнозные 20 минут. — Московское метро (@MetroOperativno) 27 февраля 2018 г.