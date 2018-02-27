Соратника Навального обвинили в избиении полицейских

Сотруднику московского штаба блогера Алексея Навального Константину Салтыкову предъявлено обвинение в применении насилия к сотрудникам полиции.

Как передает ТАСС, об этом рассказал адвокат "Открытой России" Сергей Бадамшин, подчеркнув, что Салтыков обвинен в нарушении уголовной статьи "применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти".

По версии следствия 28 января 2018 года 19-летний Салтыков в ходе несанкционированной акции в Москве, при задержании Алексея

Навального, нанес одному сотруднику полиции удар ногой по бедру, второго

полицейского ударил кулаком в лицо и по спине.

По мнению правоохранителей, тем самым он нанес блюстителям порядка моральный вред, физическую боль и телесные повреждения.

Мера пресечения ему будет судом избрана 28 февраля.

Свою вину Салтыков не признал, сообщив, что это его избили полицейские. Ранее он провел по решению Тверского суда под арестом 30 суток.