В Вашингтоне появилась площадь Немцова

В Вашингтоне открыли площадь Бориса Немцова. Площадь, а точнее небольшой перекресток, находится напротив главного входа в посольство России.

Открытие таблички с новым названием площади было приурочено к третьей годовщине убийства Немцова. Как сообщает РИА Новости, на церемонии присутствовали около 100 человек, половина из которых представляли американские и зарубежные СМИ. Также была дочь политика Жанна, а также члены конгресса США, представители госдепартамента, законодательного собрания Вашингтона и администрации. По мнению властей города, переименование площади "символизирует приверженность города демократии".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о переименовании площади в память о Борисе Немцове является прерогативой властей города.

Борис Немцов был застрелен на Москворецком мосту в ночь на 28 февраля 2015 года. В июле прошлого года суд признал пятерых подсудимых, уроженцев Чечни, виновными в убийстве оппозиционера.