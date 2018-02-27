У Барбры Стрейзанд живут собаки-клоны

У певицы Барбры Стрейзанд живут две собаки породы котон-де-тулеар, которые являются клонами.

В интервью журналу Variety Стрейзанд рассказала, что ее любимица Саманта умерла в прошлом году в возрасте 14 лет. Перед смертью у нее взяли клетки из пасти и желудка, которые позже были использованы для клонирования. Собаки абсолютно идентичны. Певица различает их по цвету ошейников и одежды, поэтому их зовут Мисс Скарлетт (красная) и Мисс Вайолет (фиалковая).

"У них разный характер. Я жду, когда они повзрослеют, чтобы удостовериться, унаследовали ли они коричневый цвет глаз и серьезный нрав моей любимой Саманты", — рассказала Стрейзанд.

Также у нее живет еще одна собака той же породы по кличке Мисс Фанни (именно роль Фанни Брайс в мюзикле "Смешная девчонка" принесла певице мировую славу).

К настоящему времени ученые клонировали более 20 различных видов животных, включая собак, свиней и кошек, уточняет ТАСС. Наиболее сложным считается клонирование приматов. По мнению ученых, это послужит импульсом для медицинских исследований, необходимых для лечения болезней человека.