Девять человек в Башкирии погибли по вине водителя фуры

Водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с пассажирским микроавтобусом в Башкирии, в результате чего погибли девять человек, еще четверо, по уточненным данным, пострадали.

Как передает ТАСС, об этом заявили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

Там подчеркнули, что шофер грузовика MAN, следовавший в Уфу, допустил выезд своего автомобиля на встречную полосу, где произошло столкновение с пассажирским микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, ехавшим из Челябинской области. В итоге обе машины опрокинулись в кювет, а водитель автобуса и восемь его пассажиров – погибли.

Две из четырех пострадавших были доставлены в больницу города Аши. 65-летняя и 31-летняя женщины были госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще двое пострадавших находятся в клинике Иглинского района Башкирии.

По словам специалиста по связям с общественностью федерального управления автомобильных дорог "Приуралье" Алсу Бабичевой, участок, где произошла авария, был очищен за 5 минут до ДТП.